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    首頁　>　桃園市

    （桃園）食安嘉年華登場 發120萬元美食券

    2024/12/14 05:30

    今明兩天到桃園藝文廣場 看影片填問卷、學童闖關、施打疫苗 送百元券

    〔記者謝武雄、黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府衛生局、農業局合辦「桃食安心—健康永續嘉年華×食農聖誕市」，今、明天在位於桃園區的桃園藝文廣場舉行，將發出一萬二千張面額一百元的美食券給民眾，除可現場消費，還能至全市六百間溯源餐廳使用。

    食農聖誕市集 結合健康宣導

    衛生局官員說，這個活動不僅是個市集，還結合食品安全、健康教育與食農知識，希望讓民眾了解政府與食品業者對於食品安全的努力，輕鬆學習食品衛生防護知識，也瞭解食品溯源對食安管理的意義。

    美食券 600間溯源餐廳也可使用

    官員表示，活動當天領取號碼牌並觀看影片、填寫問卷，前一千五百名民眾可獲得一百元美食券，小朋友領取學習單成功挑戰三枚道館徽章，也可獲贈一百元美食券並參加樂高積木抽獎，每天限額一千五百名，總計送出三千份美食券、兩天共六千份。

    會場設置疫苗接種區，符合公費流感疫苗或武漢肺炎疫苗接種條件的民眾，攜帶健保卡來完成接種疫苗，可獲得美食券，每施打一種疫苗一百元、最多二百元，每天限額三千份、兩天也將送出六千份。還有壓軸抽獎活動，獎品有iPhone16手機、六十吋液晶電視。

    活動期間邀請黑曜精靈、MOMO家族、怕胖團、兒童劇團咖哩玩等演出，同時安排的火鍋、咖啡、休閒美食市集及農產品銷售展，活動詳情可上「桃食安心資訊平台」網站（https://food-safety.tycg.gov.tw/）。

    兒美館 展出山林主題繪本

    桃園市立兒童美術館昨起三天舉辦「山裡坐坐：山主題小書展」，精選卅八本山林主題繪本，含讓大小朋友藉著閱讀徜徉山林奇幻世界，民眾購票參觀書展；廿二日下午「來山裡作作：故事手作工作坊」，邀請「叢林找插畫工作室」設計師許家瑋，以故事互動與手作「山」，引導孩童思考山林間動植物的共享共好，限額十五人，報名資訊可至桃美館官網查詢。

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