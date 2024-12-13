桃園警犬隊成軍 緝毒、偵巡爆裂物

桃園市警犬隊的警犬都是可愛的拉不拉多。（警方提供）

2024/12/13 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局警犬隊昨天成軍，由六名員警擔任頂犬員，帶領六隻拉不拉多警犬，即日起執行緝毒、偵巡爆裂物等勤務，也將投入明年台灣燈會在桃園等大型活動維安工作。

市長張善政昨主持桃市警犬隊成軍典禮，授階給緝毒犬憨吉、布丁、Doha與偵爆犬「Hoya、Coco、蒟蒻等六隻警犬象徵通過三階段測驗的三級犬階，另授隊徽臂章給隊長翁玉濠與六位領犬員。

請繼續往下閱讀...

翁玉濠表示，今年三月起舉辦領犬員招募，從上百名員警裡挑出六人，錄取率約百分之四，後續經動物保護講習等嚴格培訓，養成專業；與警犬Coco搭配的領犬員吳宥彤說，與警犬相處最困難的是取得牠的信任，Coco屬於慢熟類型，但溫馴聽話，她花了很多時間陪伴Coco而能相處融洽，成為全隊公認的最佳拍檔。

翁玉濠表示，警犬的年紀在一到三歲，估計服役四到七年，每天訓練課程是上午八點起由領犬員帶著進行服從練習、搜索練習，下午針對個別警犬的不足處加強訓練。

首個大型勤務 五月天跨年演唱

六都中，桃園市是繼新北市、台中市之後，第三個成立警犬隊，六隻警犬已參與過今年國慶大典、樂天桃園棒球場的大型演唱會、市警局雷霆除暴專案，昨成軍後的第一個大型勤務將會是五月天樂團的跨年演唱會，接著將投入二○二五台灣燈會，協助緝毒偵蒐與反恐防爆等治安維護工作。

桃園警犬隊的警犬與領犬員相處融洽。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法