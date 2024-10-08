桃園YouBike升級2.0 挨轟「加站不加輛」

桃園市YouBike升級2.0，預計年底達517個站點。 （記者鄭淑婷攝）

2024/10/08 05:30

增百站點 僅多273輛車 議員憂有站無車恐成常態 交通局︰明年增1400輛

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市YouBike於九月全面升級為2.0系統，熱門站點尖峰時段經常無車可借，市府交通局年底要完成增設一百站目標，但車輛數卻僅增加約三百輛，議員憂心有站無車恐成常態；交通局長張新福表示，桃園市YouBike現有一萬○六一八輛，平均每輛車可服務二一八人，在六都中僅次於雙北市，預計明年會增加一四○○輛，現階段將責成微笑單車加強調度，減少有站無車情況。

升級前桃園市有四一七個YouBike站點、車輛數一萬○三四五輛，升級後站點增至四九一站，年底將達五一七站，而車輛數現有一萬○六一八輛，車輛數較升級前僅增加二七三輛。

交通局昨於市議會進行工作報告，議員謝美英對桃園市YouBike升級進度超前表達肯定，但也抨擊2.0「加站不加輛」，今年多了一百個站點，車輛卻只多約三百輛，交通局只能將各站點車輛數減少，若無因應措施且明年還要持續增加站點，有站無車情況可能越演越烈。

議員提醒偏鄉車少 影響居民通行

議員錢龍表示，升級2.0後許多站點車輛數大幅減少，其中一個因素是周轉率低所致，車輛被調配到其他場站，但交通局不應只考量周轉率，特別是學校周邊或偏鄉交通較不便處，車輛減少連帶影響居民通行。

張新福表示，明年預計增加一四○○輛，之後逐年增加車輛數，現階段除責成微笑單車加強調度，也會持續檢討站點數、車輛數及車柱數的最適合配置。

市府︰每車服務218人 六都僅次雙北

議員劉仁照、魏筠、李宗豪認為，相較於台北市一四六九站、台中一四一○站、高雄一三七八站、新北一三五五站、台南五百站，桃園市YouBike場站數雖有增加，但在六都仍是墊底；張新福說，桃園YouBike場站年底會增至五一七站，明年目標六一七站，二○二八年可達到七五○站，但Youbike的便利性並非看場站數而是服務量能，桃園市目前每輛車可服務二一八人，在六都中僅次於雙北。

此外，1.0車輛也面臨何去何從問題，謝美英指出，1.0退場上萬輛車，經交通局盤點逾半報廢，堪用的五千多輛雖計畫捐贈給各單位，但統計需求僅二七四輛，眾多退場車輛苦無去處；交通局表示，四年內且堪用約有一千多輛，會持續媒合學校、里辦公處、農場等單位收用。

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