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    首頁　>　桃園市

    桃園角板山戶外場域再造 月底開放

    板山行館則於年底結合梅花季開放。（記者李容萍攝）

    板山行館則於年底結合梅花季開放。（記者李容萍攝）

    2024/10/07 05:30

    前瞻補助加自籌共8千萬 優化特色景點 樟腦收納所年底迎賓

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區角板山觀光場域再造，獲交通部觀光署前瞻建設計畫補助，去年十二月封閉施工，工程已近完工。桃園市風景區管理處表示，北門入口廣場和生態池、大草皮、梅園、戰備隧道等戶外場域，本月下旬驗收後即開放；至於樟腦收納場事務所、角板山行館、回字館內部布展，十二月結合角板山梅花季開放。

    戰備隧道 體驗當年戰地風光

    角板山為桃園市知名景點，早年是採集樟腦重鎮，也是故總統蔣介石喜愛的行館之一，極具歷史意義，園區內的角板山戰備隧道建於一九六三年，用於戰事時保護國家元首安全，隨著軍事色彩淡去，風管處整修隧道，營造五○年代的軍事場景，成為遊客遙想當年戰地風光的好去處；走進地下廿公尺深隧道，一百公尺長的隧道壁面繪還有互動式3D立體壁畫。

    復興區長呼籲 盡快建停車場

    風管處長廖育儀說，去年十二月獲前瞻計畫補助四四八○萬元，地方與中央共編八○○○萬元，進行角板山觀光場域再造計畫，改造樟腦收納所周邊歷史痕跡、增設景觀休憩平台、改善動線及園內解說系統，導入現代科技、藝術展示、十二座雕塑，加上戶外生態池、大草坪、戰備隧道、梅園，並整修入口廣場，讓遊客白天、夜間都能體驗角板山之美。

    復興區長蘇佐璽指出，「北橫故事─角板山觀光場域再造計畫」地方樂觀其成，期盼重新啟用後，能將原鄉的觀光帶到另一個高峰。他也表示，角板山商圈店家爭取建置停車場多年，每到觀光季節，尤其是梅花季，遊客苦無處停車，造成商圈塞車嚴重，怨聲載道，原本市府交通局規劃在原介壽國中操場建置平面停車場遲無下文，店家擔心影響遊客再來旅遊的意願。

    交通局說，正朝興建醫院、長照中心和停車場多元使用規劃，並非不建停車場。

    角板山觀光場域再造，生態池等戶外場域，月底驗收完成後開放。（記者李容萍攝）

    角板山觀光場域再造，生態池等戶外場域，月底驗收完成後開放。（記者李容萍攝）

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