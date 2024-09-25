降雨灌飽 石門水庫今年首次滿庫

2024/09/25 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕灌飽了！受葡萄桑颱風外圍環流與低壓帶持續為台灣帶來明顯降雨，石門水庫於昨天上午七點終於達到二四五公尺的滿水位門檻，蓄水量二億五二六萬噸、蓄水率一○○％，這也是石門水庫今年以來首次滿庫，一掃上半年水情吃緊窘境。經濟部水利署北區水資源分署表示，石門水庫達到滿水位，既可穩定維持正常農業及民生供水，也能展開發電操作調節放水，現階段不會採取大型調節放水措施。

石門水庫今年上半年水情一度吃緊，最低水位是四月廿三日的二一九．一六公尺，直到七月底凱米颱風過境前也只剩「半庫」，凱米颱風過境帶來龐大雨量，七月廿七日水位衝到二四四．三六公尺、蓄水率九十七．三％，之後水位維持高水位，八月廿九日水位達二四四．八七公尺、蓄水率九十九．五％。

北水分署表示，石門水庫集水區近日有較大雨勢，廿一日至廿三日三天累積雨量九十八毫米，昨天也有十四毫米，水量入庫較大，水位這兩天明顯上升，於昨天上午七點終於到達「滿庫」水位。

北水分署表示，今年第四季各標的供水穩定樂觀，未來會依每場降雨水情，在兼顧防洪安全及水資源利用的前提下，將水資源盡量蓄存在水庫。

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