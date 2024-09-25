新屋藝文之夜 10/12踩街聽演唱

宣傳新屋藝文之夜，區長鄭詩鈿（後排右）邀請蚵間國小舞蹈社表演。（記者黃政嘉攝）

2024/09/25 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕市府文化局與新屋區公所舉辦的「二○二四新屋藝文之夜—藝遊客庄」，將於十月十二日下午在新屋埤親子運動廣場登場，新屋區長鄭詩鈿昨表示，活動亮點包括踩街遊行、藝閣車展示，還有壓軸的演唱晚會，歡迎民眾前來感受新屋的文化風采。

鄭詩鈿表示，今年踩街以「魚米之鄉」為主題，邀請十五個團隊參加，伴著社區居民製作的藝閣車，從新屋埤親子運動廣場出發，沿新福一路繞著區公所周圍街區踩街，沿途展現新屋人的熱情、客庄藝文特色、社區工藝與海客文化風采。

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社子里長楊品潔表示，社子、下田里十五位里民組成的新屋民俗藝陣團，將背著自製的「公揹婆」踩街，沿途隨客家音樂手舞足蹈，與民眾互動，展現活力；頭洲社區發展協會理事長許國楣說，協會出動十多人穿著布馬踩街，布馬陣是客家庄最早的表演形式之一，在慶典中代表喜氣的象徵。

鄭詩鈿說，當晚六點的壓軸演唱會，邀請白安、蕭秉治、怕胖團等歌手、團體演出，結合踩街與音樂，推廣新屋文化與藝文特色，期待更多民眾參與，體驗新屋海客風情與文化魅力；當天並有「農情海客創意市集」展售新屋農特產品，另有帆船、風鈴彩繪及海洋尋寶體驗活動，並有氣墊及吹泡泡體驗讓小朋友嗨玩。

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