3個月狂罰3千件！桃園大溪武嶺橋科技執法 測速桿擬轉向

桃園市警局今年6月起在大溪區武嶺橋西端往崎頂方向建置科技執法，引發爭議，市議員陳治文（中）邀相關單位會勘。（記者李容萍攝）

2024/09/25 05:30

用路人質疑動線設計不良 因擋道變換車道卻挨罰 形同陷阱

〔記者李容萍／桃園報導〕大溪區台三線武嶺橋去年交通事故為全區易肇事路段第一，市警局六月一日起在武嶺橋西端往崎頂方向建置「測速、闖紅燈及不依標誌、標線（由內側車道右轉介壽路）」三項科技執法，啟用後至昨天共取締闖紅燈廿二件，未依標誌、標線、號誌行駛三六九三件及超速一一四件，總計三八二九件，但用路人質疑交通動線設計不良，用路人因擋道而變換車道卻被開罰，形同罰單陷阱。

請繼續往下閱讀...

未依標誌、標線、號誌行駛 開罰3693件

市議員陳治文、李柏坊為此邀集公路局復興工務段、市府交通局、市警局交通大隊、大溪警分局會勘，決議蒐集各方意見，依事故發生地點分析及用路人安全為考量，該測速桿將不定期轉向，將「出城」調為「入城」測速，復興工務段也將對橋頭路口死亡事故熱點進行整體改善。

「出城」測速 將不定期調為「入城」

陳治文指出，武嶺橋科技執法啟用後有很多爭議，由武嶺橋出城方向是上坡，照理說較不會有超速違規，應換方向拍攝或移至車禍熱點台三、台四共線崎頂下坡終點，調閱過往交通事故數據，當地主要肇事熱點並非出城的路口，而台三、台四線共線崎頂下坡終點，將科技執法量能擺在武嶺橋西端是錯誤；另一爭議是交通尖峰時段武嶺橋右側車道一路長塞，而三元一街的紅綠燈前只能容納三輛車，車輛若持續停等會變成擋道，用路人被迫變換車道往介壽路上坡方向，卻被不依標誌、標線指示行駛開單。

議員︰應取締外車道違規 非讓道車輛

李柏坊說，科技執法當前的取締方式是在懲罰多數駕駛人，執法對象本末倒置，應嚴格取締的是由外側車道前往三元一街的車輛，避免車輛從外側車道切入。他建議科技執法應該取締外側車道的違規車輛，而非讓道車輛。

交通大隊長李維振表示，此處科技執法啟用迄昨日，共發生A2受傷交通事故七件、A3財損交通事故十二件，較去年同期各減少三件、二件，逐漸展現科技執法成效。

公路局︰已著手規劃整體路口改善

復興工務段長洪一民坦言，武嶺橋過往因路口複雜易造成事故，已著手規劃整體路口改善，朝向將多岔路口縮小範圍，減少車流交織，各管線單位正辦理遷移前置作業，期盼十二月底前完成遷移，明年可進行路口改善工程，盼能有效減少事故發生並提升交通服務水準。

桃園市警局今年6月起在大溪區武嶺橋西端往崎頂方向建置科技執法，交通大隊研議測桿轉向拍攝。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法