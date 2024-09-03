山豬湖步道「固化土鋪面」 透水又降溫

大漢溪山豬湖生態親水園區步道，導入固化土鋪面。 （記者李容萍攝）

2024/09/03 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕市府水務局近期在大漢溪畔的山豬湖生態親水園區步道導入具有調節溫度、透氣保水的「固化土鋪面」材質，採用透水碎石鋪面及現地土壤，再利用固化土鋪面維持自然景觀，兼顧工程減碳及多孔隙生態機能，相較傳統瀝青混凝土道路鋪面，可降溫約十一度，將推廣用於其他路面。

山豬湖生態親水園區早年是非法占用的私人主題樂園，後來乏人管理閒置、人工水池髒亂，水務局分一、二期施工改造，園區一期十八公頃建造步道、聯外道路，二期工程將十公頃園區打造為山林、濱溪二大軸帶，採用循環經濟理念，維持自然景觀，包括大漢溪尋渡之旅的濱溪路徑及娘子山孕水循跡山林路徑都採用固化土鋪面，面積達二千六百平方公尺。

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水務局水利工程養護工程科長高啓洲表示，近年都會城市區熱島效應加遽，主要原因除極端氣候，戶外環境大量鋪設水泥、瀝青，導致吸收大量太陽熱能也是原因之一；固化土鋪面材質與土壤相近，就地取材現地土壤，可減少工程搬運碳排放，使用現地土壤可維持自然色彩，這種工法不僅提高土壤承載力，同時保留土壤呼吸的毛細孔性質，使雨水仍可直接下滲，下方底土空氣自然流通，有效降低鋪面環境溫度，較傳統瀝青混凝土鋪面可降溫約十一度。

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