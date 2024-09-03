桃園市政大樓一樓服務櫃台 提供長照諮詢

桃園市政府昨起於市政大樓一樓成立綜合服務櫃台，其中，設有長照服務申辦與諮詢。（桃園衛生局提供）

2024/09/03 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府昨起於市政大樓一樓成立綜合服務櫃台，其中，設有長照服務申辦與諮詢，提供民眾長照機構設置申辦、長照服務使用、長者假牙補助或外籍看護工申請等相關服務，於單一窗口由專人協辦並提供資訊。

市府衛生局表示，桃園市長照服務多屬社會局及衛生局分權辦理，常有民眾不清楚要問哪個單位而出現困擾，例如：不同身分別的假牙補助要問哪個單位？失智照護可以就近使用哪些資源？身心障礙鑑定進度到哪？籌設住宿式長照機構如何申辦？或對長照服務使用疑問等。有鑑於此，市府從去年開始規劃市府空間，在市政大樓一樓重新打造聯合服務櫃台，其中設立長照申辦諮詢單一窗口，減去民眾諮詢、往返洽辦的時間。

衛生局表示，市政大樓一樓長照服務櫃台，提供各類長照相關申辦與諮詢，此外，如有長照2.0四大包的需求，包括居家及專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善服務，喘息服務，民眾可於上班時間撥打：一九六六長照服務專線洽詢，也可於桃園網路e指通或至桃園市各區公所、衛生所、各長期照顧管理中心分站提出申請，將有照顧管理專員到宅評估，即使聘有外籍看護工也可以申請長照服務。

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