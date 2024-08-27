桃園市圖總館 影城、商場試營運

「桃知道」屬於複合式商場，影城部分由威秀影城進駐。（桃知道GELEVEN PLAZA提供）

2024/08/27 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕有「全台最美圖書館」美譽的桃園市立圖書館總館，圖書館棟於去年九月營運，而民眾期盼許久的電影院棟影城、商場於昨天開始試營運，由威秀影城進駐並採中小廳模式，配置四個影廳共三八六個座位。

比鄰圖書館總館的「桃知道GELEVEN PLAZA」屬複合式商場，陸續已營業的包括蔦屋書店及餐飲、咖啡店，影城、商場試營運後，預估假日將吸引更多民眾造訪。

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營運商表示，桃知道威秀影城是威秀旗下第廿個據點，也是在桃園的第二座影城，以時下流行的中小廳觀影趨勢配置影廳及座位數，放映熱門電影及影展藝文電影，希望為桃園地區影迷提供多元的觀影選擇；除了影城，商場也引入許多美食、文創品牌，三樓並有展演空間，讓民眾在桃園能就近體驗國際藝文饗宴。

桃園區議員凌濤表示，桃知道廣場及威秀影城開始試營運，久候的市民可以訂票了，他在議會期間以高強度檢驗總圖建設，過去曾讓轄管局處繃緊神經，但檢驗過程絕對是必要的，因為市民期待的是符合需求、安全且高品質的電影及文創場館體驗，在試營運及壓力測試期間，將對人流動線、消防安全、食品衛生、營運品質等，持續監督把關。

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