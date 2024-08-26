《桃園》載失智父出遊溺斃 子涉殺人罪送辦

2024/08/26 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市復興區東眼山區發生人倫悲劇，新北市卅二歲楊姓男子長期照顧疑有失智症老父（七十三歲），前天傍晚他騎機車載老父前往東眼山出遊，途中經桃一一九線一．五公里處，父子倆疑似發生口角、拉扯，雙雙跌落一旁約二百公尺深的溪谷，楊父不幸溺水，楊男爬上道路求救，消防人員獲報救出楊父已呈現OHCA（無呼吸心跳），經緊急送醫仍告不治。警方調查後，昨晚依殺人罪嫌將楊男移送桃園地檢署偵辦。

楊男偵訊時情緒不佳，父子倆是否因長期照護因素、還是有其他原因發生悲劇？警方已報請桃園地檢署檢察官相驗調查，檢方將擇期解剖，釐清楊父溺斃原因。

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警方懷疑楊男涉嫌殺害父親，訊後昨晚已將楊男依殺人罪嫌移送偵辦。

警方初步調查，住在新北市三峽的楊姓男子，長期照顧疑有失智症、慢性病的父親，十分辛苦，前天傍晚楊男騎車載楊父至東眼山出遊途中，父子疑爆發口角，拉扯過程中雙雙掉落一旁二百公尺深溪谷，楊父溺水，楊男奮力爬上山路求助。

有路過民眾目擊父子二人拉扯掉落山谷，立即打一一九電話向消防局求救，救護人員到場利用繩索及背板至溪谷救出楊父時已無生命跡象，送醫仍告不治。

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