9里提分里規劃 樂善里逾8600戶

桃園市龜山區樂善里有A7重劃區，近年新建案如雨後春筍，也推升人口成長速度。（記者鄭淑婷攝）

2024/08/13 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市人口逾二三二萬八千人，多個里已達「桃園市里鄰編組及區域調整自治條例」三五○○戶分里標準，市府民政局表示，七月卅日前已有九個里完成分里規劃提報，包括全市最大的樂善里，繼分出文青里後，再次啟動分里計畫，而進行中的桃園航空城拆遷，公所也正研擬、溝通是否提出併里，將一併在下屆里長選舉前完成。

桃園市現有五一六個里，近年人口成長快速，尤其桃園、中壢、龜山、八德等區的新興重劃區，經統計有十八里已達分里標準，民政局表示，自治條例對超過三五○○戶人口大里「得」分里，但無強制性，而市府原則上考量里長負荷及服務品質，五千戶人口大里則「應」分里，此次共有桃園區同安、莊敬、大有三里，中壢區青埔、過嶺兩里，龜山區樂善、文青兩里，八德區大和里及大園區南港里，完成分里規劃提報。

其中，樂善里位於龜山A7重劃區內，截至今年七月，全里有八六七四戶、一萬六八四二萬人，里長黃錦芳說，「人口增加、該分就要分」，里內戶數逾八千戶，對里長工作是很大的考驗。

民政局表示，升格後已辦理兩次分里作業，二○一八年增加九里、二○二二年增加十二里，而分里辦理期程需在本屆里長任期屆滿一年前公告，此次各公所在七月卅日前提送里劃分調整計畫，接續由市府審查合理性後送議會審議，並於明年十二月廿五日前公告，實施日期在二○二六年上半年。

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