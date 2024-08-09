桃園富岡集義祠 11日中元祭典

桃園市楊梅區富岡集義祠十一日將辦中元祭典活動。（員本社區發展協會提供）

2024/08/09 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕中元節將至，桃園市客家文化基金會與楊梅區員本社區發展協會、富岡集義祠等，八月十一日將辦集義祠中元祭典，並推出農特產品文創市集、美食DIY、集義祠導覽、社區發展協會表演等，邀民眾至現場感受客家祭典文化

富岡集義祠建於一八九一年，主祀萬善爺，至今逾一三○年歷史，輪祀圈分為八大庄，涵蓋楊梅、新屋及新竹湖口、新豐地區。

請繼續往下閱讀...

員本社區發展協會理事黃美華表示，今年輪到楊梅區員本里、瑞原里舉辦，希望將中元祭典活動，透過協會的歌謠舞蹈、還有廟宇文化導覽等方式傳承下去並展現新容顏。

客家文基會承辦人詹俊彥表示，文創市集將展售楊梅在地特產，包括仙草茶、客家粄、古童玩、擂茶、還有二手商品，「富富．小山岡」安排兩位客家青年導覽介紹中元信仰與八大庄輪庄文化。

中壢仁海宮 22日水燈排遶境

另，中壢仁海宮董事長王介禧表示，仁海宮今起三天舉辦中元節祈安法會，幫信眾消災解厄，八月廿二日循傳統盛大舉辦水燈排遶境，將以人工拉縴方式立起水燈排，並由二○○名義消抬起，中壢區新街國小學生也將拉著小水燈排，藉推車形式，從仁海宮遶境至銀河廣場。

仁海宮八月廿三日下午五點於宮前封街辦「慶讚之夜」，將陳列四、五隻各約一千台斤的神豬供信眾觀賞，並邀請許富凱等歌星演唱與民眾同歡，「希望中元節的慶典文化能代代傳承。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法