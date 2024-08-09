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    首頁　>　桃園市

    石門水庫阿姆坪水域運動 9月免費體驗

    桃園市九月份將在阿姆坪生態公園辦理親子免費水域活動。 （教育局提供）

    桃園市九月份將在阿姆坪生態公園辦理親子免費水域活動。 （教育局提供）

    2024/08/09 05:30

    〔記者謝武雄、黃政嘉／桃園報導〕夏、秋季是戲水消暑活動旺季，桃園市政府教育局提醒學生進行水域活動要選擇有合格救生員場域，也規劃「區域性水域運動體驗推廣活動」，九月份將安排在石門水庫阿姆坪生態公園辦理，讓親子能體驗立式划槳SUP、獨木舟、輕艇等，報名資訊可至教育局網站（https://www.tyc.edu.tw）「最新消息」查詢。

    教育局體育保健科長鍾佳惠表示，這項推廣活動的七月場次已結束，九月場次是由百吉國小、石門國中主辦，結合桃園市划船委員會、國立台北商業大學講師，於阿姆坪生態公園，由專業指導教練帶領親子學員體驗立式划槳SUP及操作獨木舟、輕艇。

    鍾佳惠說，課程內容還包含「救溺五步，防溺十招」的水域安全知能宣導，救生衣正確穿法、活動水域生態概況、應注意的事項、船隻操控等。

    小烏來宇內溪戲水區 重新開放

    另，市府風景區管理處轄管復興區小烏來風景特定區的宇內溪戲水區，經凱米颱風過境災害整修後，昨天重新開放；風管處服務推廣課長洪茂崇表示，入園門票五十元，戲水區八月除週二休園，每日早上九點至下午五點開放，九月僅假日開放，如受山區驟下豪大雨或其他天候不佳等因素，視安全情況暫停開放。

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