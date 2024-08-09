桃園捷運綠線第3次環差 環境部審查通過

捷運綠線整體施工進度超過57％，高架工程已完工78％。（記者謝武雄攝）

2024/08/09 05:30

針對出土量增加 捷工局承諾加強環境負擔減輕

〔記者謝武雄／桃園報導〕環境部昨召開桃園捷運綠線第三次環境影響差異分析報告專案小組第二次初審會議，主要是針對出土量增加提出因應對策，經市府捷運工程局承諾加強環境減輕對策後，獲專案小組同意修正通過，後續將修正內容後提報環評大會審查。

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修正內容後將提報環評大會

捷工局長劉慶豐說，綠線環評在二○一四年審查通過、二○一八年陸續動工，當時桃園鐵路立體化工程尚未確定由高架改為地下，此外捷運棕線、捷運綠線延伸中壢、捷運三鶯延伸八德等計畫也未定案，由於綠線與上述工程都有銜接、共站問題，因此這次環差分析報告，主要是配合這些陸續核定軌道建設及都市開發規劃等因素，重新預估土石方數量。

劉慶豐表示，在專案小組初審會議中，委員關注土方運輸衍生的環境問題，該局除了履行原本的環評承諾，也承諾運輸車輛避開上午七到九點及下午四到七點的交通尖峰時段行駛，以降低對車流及用路人的負面影響，同時積極推動空氣污染防制作為，加強工區抑制揚塵及增加街道洗掃的頻率。

綠線整體施工進度超過57％

劉說，綠線GC01標高架段土建工程、GC02標南及GC03標地下段土建工程，都已經發包施工，整體施工進度超過五十七％，其中，高架段工程已達七十八％，車站也進入裝修階段，將努力達成北段七站於二○二六年優先通車目標。

綠線G14站至G17站細部設計標委託技術服務已決標，未來配合桃園航空城都市計畫取得土地後施工，二○三○年底就可全線通車。

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