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建立黑毛豬品牌 桃園首辦脆皮燒肉節

桃園養殖黑毛豬占全國7成（右圖，資料照，記者鄭淑婷攝）

桃園養殖黑毛豬占全國7成（右圖，資料照，記者鄭淑婷攝）

2024/06/08 05:30

爭霸賽6/10起報名 專業評審加老饕票選 首獎5萬元

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市養殖近十三萬頭豬隻，黑毛豬達七萬頭，約占全國七成，市府為推廣優質黑毛豬產業，首辦「脆皮燒肉節」，推出「脆皮燒肉爭霸賽」，首獎獎金五萬元，總決賽豬肉食材由市府提供，開放老饕票選，加上專業評審，共同選出全市最好吃的脆皮燒肉。

養殖黑毛豬7萬頭 占全國7成

市府經濟發展局長張誠昨說，比賽將邀請世界廚藝大賽A級國際大賽評審司宛春擔任評審長，藉此打響桃園脆皮燒肉名號，總決賽開放老饕票選，其中四十名網路報名、十名現場報名，票選成績占十％，專業評審團給分占九十％。

司宛春宣布，脆皮燒肉爭霸賽六月十日至七月卅一日受理報名，九月廿一、廿二日在新屋區清華高中初賽，前十名選手晉級總決賽，十月十九、廿日於府前廣場競技，取前三名頒給獎金。

桃園市養豬協會理事長林承德表示，桃園黑毛豬使用高溫蒸煮廚餘餵養，一般豬飼養期六到八個月，黑毛豬則長達一年，黑毛豬不僅沒有腥味，且肉質耐久煮，愈燉愈嫩，肉汁飽滿，口味鮮甜，特別適合做脆皮燒肉。

台灣豬、桃園豬 雙認證標章

農業局長陳冠義說，農業局推出桃園豬產地認證雙計畫，以「台灣豬」與「桃園豬」兩項證明標章，彰顯在地生產的優勢。

昨「脆皮燒肉爭霸賽」記者會有十三家飯店、餐飲業者參加；市長張善政致詞時表示，創辦「桃園脆皮燒肉節」，希望建立桃園特產黑毛豬品牌，帶動產業發展，推廣飲食多元特色。

現場試吃吸引洽公民眾大快朵頤，包括米其林餐廳華航諾富特飯店味坊中餐廳，桃園在地品牌日日香脆皮豬、卡滋脆皮豬、異域Motar&Pestle與順風順水脆皮豬；港式餐飲的美生餐室、港Soul港式料理餐廳、星上星港式飲茶，讓民眾見識到脆皮燒肉的多元面貌。

桃園為建立黑毛豬品牌，將舉辦脆皮燒肉爭霸賽，昨宣傳記者會，飯店、餐飲業者端出脆皮燒肉饗客。（記者謝武雄攝）

桃園為建立黑毛豬品牌，將舉辦脆皮燒肉爭霸賽，昨宣傳記者會，飯店、餐飲業者端出脆皮燒肉饗客。（記者謝武雄攝）

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