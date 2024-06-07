大溪前鎮長林熺達辭世 總統府頒褒揚令

大溪前鎮長林熺達5月22日辭世，享壽87歲。 （資料照，記者李容萍攝）

2024/06/07 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕無黨籍前大溪鎮長、國民黨主席朱立倫的舅舅林熺達於五月廿二日辭世，享壽八十七歲，文化部已申請總統府褒揚令，今天在其大溪梅鶴山莊的告別式，褒揚他於八○、九○年代推動大溪社區營造工作，力主保存大溪老街上的歷史性牌樓，成立大嵙崁文教基金會，終身致力於大溪地方文化推廣的貢獻，鄉親不捨地方創生先行者的辭世，相約今天到梅鶴山莊參加老鎮長的人生畢業典禮。

地方暱稱最愛當「大溪鎮長」的林熺達，曾當選桃園市升格前的兩屆縣議員，選過六次鎮長，最後兩次當選並連任，本來是國民黨重點栽培人才，後因不滿黨務制度及黨內鬥爭，憤而退黨，成為無黨籍民代，色彩轉趨偏綠，還與民進黨前主席許信良結為好友。

林熺達擔任大溪鎮長期間，大溪和平老街上日治時代大正八年（公元一九一九年）修建的牌樓面臨拆除危機，他突破法令重重限制，說服鎮民代表會同意編列預算，以社區營造的理念，辦理系列性的大溪老街再造活動，以「大溪之寶」搶救和平老街牌樓最受矚目。

在林熺達堅持政策與主導推動下，只要歷史街坊能夠保存五年，就給該住戶廿萬元補助，還首創以社區總體營造的理念，結合民間社團、社區組織、專家學者，以及行政部門，自主倡議，成功保留的大溪和平老街牌樓，也讓後來成立的桃園市立大溪木藝生態博物館，可以不斷整修維護，讓老城區形成「無圍牆」的博物館。

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