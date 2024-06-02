桃園觀音多功能場館設超市 暫不改變

觀音多功能場館耗資四．一億元，內設有超市、公托、長者日照、市民活動中心、圖書館。（記者謝武雄攝）

2024/06/02 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府耗資四億餘元興建的「觀音多功能場館」，設計配置超市、公托、長者日照、市民活動中心、圖書館等，多數空間陸續裝修，將於下半年啟用，只有一樓超市含地下停車場招商四度流標，議員許更生質疑市府經濟發展局不用心，對此，經發局長張誠說，該場館附近超市、超商林立，是導致業者不敢投標而流標的主因，持續與潛在廠商洽談，將調整招標條件讓業者進駐。

館內還有公托、日照、活動中心及市圖

觀音多功能場館位於觀音區草漯重劃區的長興路與莊敬路口，緊鄰商業區和住宅區，為地上六樓、地下二樓建物，工程總工費約四億一千萬元，台電補助三億九千萬元，二○二○年動工，受武漢肺炎疫情、機關配置更動等影響，延至去年十月中旬竣工，今年三月完成驗收並點交給相關單位。

除超市未定 其餘場館10月前陸續營運

二樓草漯公托及親子館已完成營運廠商招標，現進行室內裝修，預計十月底啟用；三樓日照中心正辦理機構籌設事宜，預計九月完成立案、十月啟用；四、五樓為草漯圖書分館，預計七月完成裝修、八月試營運；六樓市民活動中心預計九月完成裝修工程、十月啟用；一樓超市有獨立出入口，並不影響二樓以上樓層出入。

許更生表示，這座場館周邊五百公尺內有超市，招商一再流標，顯示經發局不用心，事實上當地仍有傳統市場需求，與其變成蚊子館，不如轉向傳統市場。

許更生還說，觀音區現僅兩個公托中心，托育能量共九十人，未來多功能場館公托招生後，可增加四十五人，希望如期啟用。

經發局：將調整超市、停車場標案條件

經發局官員表示，超市與地下停車場為同一標案，地方上對於停車場仍然有需求，會適度調整招標條件，創造雙贏，另經會勘評估後，認為並不適合將超市空間改為傳統市場，後續若仍無法順利招標，會研議其他活化措施。

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