龍年出生 》113學年國中新生2.4萬人 桃園擬增120班

2024/04/02 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「龍年」龍子、龍女效應，桃園市今年國中新生人數創七年新高，市教育局統計，今年國小畢業生約有兩萬四千人，較去年增加四千人，預計全市國中班級數得增加一二○班，教育局表示，已請各校及早因應，優先調整校內空間辦理增班。

中壢估增34班 居全市之首

教育局指出，今年國中新生剛好是龍年出生，各區國中入學人數都呈現正成長，其中，中壢區預估增加卅四班最多，其次為桃園增加十四班、楊梅區增加十八班，但整體實際的增班數，須待五月初新生報到作業完成，以及資優班考試等期程辦理完後才能確定，已先請各校優先調整校內空間增班，若校舍使用已達飽和且每班學生人數超過教育部規定編班表準，教育局將核定為總量管制學校。

8校申請總量管制 超額將分發

教育局表示，一一三學年申請總量管制國中共有八所，包括桃園區慈文國中、建國國中，中壢區內壢國中、青埔國中，八德區大成國中、永豐高中國中部，龍潭區龍潭國中及觀音區觀音高中國中部，已責成學校依規落實居住事實審查，超額學生改分發至鄰近學校就讀。

教育局說，考量區域均衡發展、教育資源妥善分配，將依「桃園市市立國民中小學學區劃分原則」規定，針對未來就學人數及通學動線等因素，通盤評估調整學區的可行性，並鼓勵學校發展特色課程，視學校需求挹注相關資源，協助學校縮短校際資源落差，減緩學區內學生外流情形。

對於學生增加隨之而來的教師不足問題，教育局表示，將確實掌握國中班級數、學生數及教師數消長趨勢，同時評估各類科師資的需求，透過桃園市新進教師聯合甄選方式補足。

私校報考人數增加 錄取率約2成

隨著龍年學生人數增加，私立中學及公立資優鑑定也競爭激烈，有私校表示，像是桃園三大私校振聲、復旦、新興，今年報考人數都增加四到五百人，錄取率約兩成多，而今年考試都在同一天、僅上下午場不同，選擇報考兩校的大有人在，各校隔天即通知錄取報到。

另外，資優鑑定今年報名人數也明顯增加，去年四五二九人，今年為五四四七人，增加近千人。

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