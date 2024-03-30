（桃園）縮小規模 中大醫院先設99床再擴充

八德擴大都市計畫中大醫院預定地，等了十五年未開發，目前是臨時的寵物公園。（議員呂林小鳳提供）

2024/03/30 05:30

市府核准即可 待次醫療區調整後 再向中央爭取增床數

〔記者謝武雄／桃園報導〕國立中央大學取得八德擴大都市計畫區二．五五公頃土地，規劃興建四九九床急性病床醫院，被衛生福利部以超過次醫療區需求而否決，桃園市長張善政昨天在議會定期會施政報告時答詢說，已和中大協商先設置九十九床急性病床醫院，這由市府核准即可，長期的目標是現有兩個次醫療區調整為三個，待床數釋出後，再協助中大醫院擴充規模。

朝向醫養合一 另設安養病床

議員呂林小鳳質詢表示，八擴都計區進住的都是年輕家庭，應以兒童專科醫療的醫院為主；副市長王明鉅回應，中大醫院未來朝向「醫養合一」目標，另設二百床安養病床，會評估導入婦幼醫療服務的可行性，以符合民眾需求及醫療資源配置，九十九床是在市府核准醫院設置的權限，建議中大醫院先求有，待次醫療區由現行兩個調為三個，釋出名額後，再向中央爭取。

議員建議以兒科醫療為主

衛生局補充說明，衛福部對急性病床的額度是每萬人卅五床，桃園次醫療區人口約一三○萬人，目前已有衛福部桃園醫院、林口長庚醫院等，床位設置已接近上限，導致八德、大溪等行政區，因中央核給病床數已滿，根本無法爭設大型醫院，市府已向中央反映調整成三個次醫療區域的意見，盼能解套。

用地取得近15年 遲未開發

呂林小鳳表示，中大取得八擴都計區土地近十五年，卻遲遲未開發，引起地方疑義，審計部桃園市審計處對此多次檢討，目前作為臨時的寵物公園，但考量地方對兒童專責醫院需求很大，加上八德長榮醫院也有長照規劃，希望中大醫院改變醫養合一的策略，朝兒童專科醫院方向推動。

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