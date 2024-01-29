桃園2/8至2/14 路邊車格不收費

2024/01/29 05:30

〔記者鄭淑婷、李容萍／桃園報導〕桃園市政府交通局公告，桃園市公有路邊停車格將於二月八日（小年夜）至二月十四日（初五）農曆春節期間暫停收費，市區公車、幸福巴士及免費公車路線，考量通勤、通學需求較低，也將減班或停駛，並視狀況機動調整。

交通局長張新福表示，春節連假除行經鐵、公路車站、名勝古蹟及風景遊樂地區各線公車機動性增加班次，桃園市區公車、幸福巴士、免費公車則調整營運班次，市區公車路線於二月八日（小年夜）與二月十四日（初五）收假日，多數依現行假日班次營運，除夕至初四部分路線依假日班次減少三至四成、部分路線停駛；復興區幸福巴士部分路線依假日班表營運；免費公車多數於二月九日至十四日停駛。詳情可至交通局官網及桃園市公車動態資訊系統網查詢。

另，桃園市虎頭山公園旅遊資訊站、北橫遊客中心、慈湖遊客中心、小烏來天空步道及天空繩橋、角板山行館、羅浮遊客中心、拉拉山遊客中心、巴陵古道生態園區、巴陵一、二號隧道及巴陵隧道驛站，二月九日（農曆除夕）休園一天；羅浮溫泉湯池二月八、九及十日（年初一）休園三天，其他時間正常營運。

農業部林業及自然保育署新竹分署轄管的桃園市復興區東眼山、拉拉山國家森林遊樂區二月九日（農曆除夕）休園一天，春節假期其他時間正常開放，各園區也會視遊客人數，即時啟動人潮總量管制。

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