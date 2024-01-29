桃園嚴抓噪音車 2月增15台聲音照相

桃園市持續布建聲音照相取締改裝車噪音，今年二月將再增加十五台，圖為設置於桃園區大興西路執法設備。（記者鄭淑婷攝）

2024/01/29 05:30

科技執法將增至27處 每區至少2台 循環、滾動式布建熱點

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕改裝車噪音名列民怨前茅，桃園市布建聲音照相科技執法設備取締，去年共告發六四四件，是前兩年的二．三七倍及七．二四倍。環保局噪音管制科長吳小萬表示，目前全市有十二台執法設備，將再增加十五台，預計二月加入取締，屆時各區至少會配置兩台，並採循環、滾動式布建於噪音陳情熱點。

去年告發644件 揪出改裝車197輛

桃園市沿海、山區及重劃區，凌晨、深夜改裝車噪音擾人，桃園市去年六月祭出「靜桃專案」，向改裝車噪音車宣戰，透過多管齊下防堵。

環保局統計，靜桃專案執行期間，聯合稽查攔檢二五五九件、噪音檢測超標告發一三九八件，裁罰金額達三二○萬四九○○元；監理站會同攔檢告發八十九件次、查獲六十六件次，可溯源改裝機車店，並由監理站移經發局處置；而去年九月底公告加嚴管制使用未經認證排氣管車輛後，共查獲一一六二件違規；聲音照相科技執法設備，桃園市現有十二台，去年共告發六四四件，另經AI設備辨識出共有一九七台車輛改裝排氣管，已依違反噪音管制法逕行舉發，今年二月將再增十五台聲音照相設備。

靜桃專案執行後 陳情案下降14％

吳小萬表示，去年一月起改裝車噪音陳情逐月攀升，五月最高達四三四件，去年六月一日到十二月卅一日靜桃專案執行期間，陳情案件平均每月降至三七四件，與五月份相較顯著下降十四％，今年將持續與警察局、經發局組成聯合稽查取締小組，並結合監理單位，對陳情熱點及改裝車行加強列管稽查，持續遏止改裝噪音車輛。

沿海區飆車族流竄 攔檢不夠即時

沿海地區改裝車噪音困擾相對頻繁，大園區議員徐其萬表示，過去各里改裝車噪音陳情頻繁，靜桃專案後確實有改善，但要完全杜絕很難，部分路段像是大觀路夜晚車少，改裝車就出現了，且飆車族會從外縣市進來，深夜從台北、新北進入桃園，凌晨再離去，僅有桃園執行專案無法徹底防堵；觀音區議員吳進昌認為，靜桃專案有其效果但有限，因改裝車會流竄，警力及科技執法設備不足，加上執法須環局與警方配合，即時性較不足，仍有加強空間。

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