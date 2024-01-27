《桃園》中小運登場 2436人爭全中運門票

桃園市中小學聯合運動會開幕儀式，由市長張善政（前排左）鳴槍後開跑。（記者謝武雄攝）

2024/01/27 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市中小學校聯合運動會昨在市立田徑場開幕，一連三天賽事共有二四五校、二四三六位選手同台競技，優勝者將取得四月廿至廿五日在台北市舉行的全國中等學校運動會選手資格。市長張善政主持開幕儀式時，勉勵選手在競賽場上不斷超越自己，未來代表桃市在全國賽再創佳績。

中小學校聯合運動會昨由北科附工選手吳莠寧及永豐高中選手林家樂共同點燃聖火，去年全國運動會銅牌選手王子謙代表運動員宣誓，張善政鳴槍後，為比賽揭開序幕；游泳賽事在中原大學室內游泳池辦理。

其中，吳莠寧的戰績亮眼，從國小女生甲組四Ｘ一○○公尺接力、國中女生組一百公尺跨欄及高中女生組二百公尺項目接連打破大會紀錄；林家樂在去年全中運拿下國中組田徑四Ｘ一○○公尺混合接力金牌並創大會紀錄；王子謙榮獲去年全國運動會銅牌、全國中等學校運動會高男組田徑撐竿跳高銀牌。

張善政說，全國中等學校運動會共有田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力、自由車、輕艇、擊劍、划船、木球、滑輪溜冰及武術等廿二種運動項目競賽，去年桃市獲得八十一金、七十五銀、一二○銅，總成績名列全國第四，一百位破紀錄選手，期許今年再創佳績。

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