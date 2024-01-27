《桃園》台15線、台4線改道工程 延至10月完工

台15線有部分路段是桃園國際機場第三跑道的預定地。（資料照）

2024/01/27 05:30

提供機場第三航廈、跑道用地 因挖出廢棄物、協調未遷住戶進度落後

〔記者周敏鴻／桃園報導〕交通部民用航空局為取得桃園國際機場擴建第三航廈、第三跑道用地，委由交通部公路局代辦台十五線、台四線的「配合桃園國際機場擴建改線工程」，其中，台十五線改道路線全長六．○九公里、寬卅公尺，因公路局開工後，意外發現工地有廢棄物，且部分住戶未搬遷，原定六月完工期程展延到十月。

台15線原訂6月完工 目前進度45%

桃園國際機場第三航廈、跑道新建工程的基地，位在目前台十五線範圍內，民航局委託公路局北區公路新建工程分局，讓台十五線這段道路改道。

北區公路新建工程分局官員表示，二○二一年開工後，發現道路預定地下方埋了垃圾與廢棄物，須全數移除或固定才能施工並確保品質，例如南崁溪旁一處工區發現建築物與家用廢棄物，經以水泥灌漿填滿廢棄物隙縫，讓地基固定，才施作道路。

另，台十五線改道範圍內約一百六十戶尚未搬遷，公路局花了許多時間協調，原定六月完工的工程，因此展延到十月，目前進度四十五％。

春節期間持續施工 各工區車輛禁入

分局官員說，台十五線改道長度六．○九公里，整體是向南崁溪方向平移約一公里，也受影響的台四線，改道長度一．三公里，兩處工程包括土地徵收費用，共約廿七億九千八百萬元，未來兩道路路寬都有卅公尺，規劃雙向各三車道，且有自行車道與人行道。

北區公路新建工程分局在農曆春節期間將持續施工，會派員封閉各工區入口並定期巡查，範圍包括大園區國際路三段、漁港路、台十五甲線、中央路、桃廿五線道路、國際路一段等，屆時管制車輛不得進入，以免發生危險。

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