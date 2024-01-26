《桃園》賴蕭「感恩便當會」勉團隊深耕基層

民進黨總統當選人賴清德（前排左五）、副總統當選人蕭美琴（左四）出席桃園中壢「感恩便當會」，與競選團隊成員合影 。（記者李容萍攝）

2024/01/26 05:30

區域立委全軍覆沒 賴強調要記取教訓、好好檢討 選區服務不能斷

〔記者李容萍／桃園報導〕民進黨總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴昨午出席桃園市「感恩便當會」，感謝陪同的行政院副院長鄭文燦和桃園競選團隊在選舉期間的辛勞。賴清德說，雖然這次桃市區域立委全軍覆沒，就像二○○八年一席都沒有，但二○一六年拿下四席（包括無黨籍趙正宇），不過人家（指國民黨）可能進步得更快，民進黨也許是蹲的不夠深、檢討不夠多，這次要記取教訓、好好檢討。

將派2立委認養桃市保持服務

賴清德勉勵大家要團結意志、勵精圖治，扭轉形象及深耕基層缺一不可，最基本就是選區服務這條線不能斷，跟人民互動很重要，會請中央黨部選派兩位立委認養桃園市保持服務。

賴清德強調，他是「台灣隊」隊長，選舉雖然結束，台灣隊並未解散，除工作崗位做好，要請大家幫忙多看、多聽及多想，桃園市現在走在台南市前面，發展指日可待，捷運路網和建設非常進步，經濟發展快速，加上桃竹苗大矽谷計畫，廣邀民眾加入中央黨部及議員、立委候選人群組，未來中央政策才能傳遞，有什麼意見也能反映，在基層看到有什麼做得不夠好的，也要一起檢討改進並做好。

賴：選舉結束台灣隊並未解散

賴清德提到，這次競選總統每票卅元選舉補助款，得到五五八萬六○一九票，有一億六七五八萬餘元，已全數捐出，他和蕭美琴能當選，要非常感謝大家讓台灣走在正確道路上，他們會守護台灣的主權，維護民主自由人權的生活方式。

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