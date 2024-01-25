羅浮高中餐飲科 師生參賽創佳績

桃園市長張善政於市政會議上表揚四所表現優異高中學校，並與得獎師生合影。（記者謝武雄攝）

2024/01/25 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕創校第三年的桃園市立羅浮高中，是唯一位處泰雅原鄉復興區且為少數設有餐飲管理科的市立學校，科主任張振坤與教師郭澤樺、陳彥伶，參加環境部「首惜廚師料理食譜暨教案甄選活動」，帶原住民學生認識傳統飲食文化，在日常生活中實踐惜食，獲得桃園市第一名、全國第三名佳績。

羅浮高中學生林苡婷、謝昌佑參加台灣穀物發展公會舉辦「非米不可／全國創意米食競賽」，作品「橘子千層捲」，選用復興區小農自栽無毒柑橘，融入國產米穀粉，製成餅皮脆彈、香氣足、口感佳，且雞蛋與牛奶濃厚香氣，微甜香草香緹與柑橘醬酸甜融合，獨特風味讓評審眼睛為之一亮，從五十組參賽隊伍中榮獲季軍，是桃園唯一入圍作品

市長張善政昨在市政會議表揚四所校師生傑出表現，感謝大家榮耀桃園市，除了羅浮高中，還有大興高中學生何冠霆取得五張乙級證照，在教育部「第十九屆技職之光」遴選中，獲得「證照達人」肯定。

啟英高中學生呂家正、林家佑代表台灣參加「第二屆亞洲技能競賽」（WorldSkills Asia Abu Dhabi2023）青少年機器人組勇奪金牌、陽明高中獲教育部「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」合作學校甄選第一名。

陽明高中參與教育部「學美‧美學—校園美感設計實踐計畫」合作學校徵選，通過評選決審，獲得四五○萬元補助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法