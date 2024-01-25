YouBike2.0E電輔車600輛 2/1上路

桃園YouBike2.0E電輔車，將於2月1日上路，可使用YouBike 2.0車柱系統還車。（記者謝武雄攝）

2024/01/25 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市四一七個公共自行車YouBike租賃站，市府交通局去年十一月底開始1.0系統升級2.0系統的半半拆轉工程，將於今年二月一日推出「微笑2.0，一騎來�桃」活動，租騎2.0系統者可換抽獎機會，當天清晨六點新增上線的2.0E電力輔助車（電輔車），前三百名騎乘者可獲贈五十元全家便利商店購物金，鼓勵民眾多利用綠色運具，詳情瀏覽「YouBike桃竹苗粉絲團」。

前300名騎乘者可獲50元購物金

交通局官員表示，租賃站系統拆轉工程分階段進行，初期每站都有廿五％更換為2.0自行車，已投放二千六百輛，預計年底全面更換完成，二月一日起新增投放六百輛2.0E電輔車供民眾租借。

官員說，電輔車的使用者踩踏後，車輛即能提供電力輔助，騎乘時更省力，遇到坡度起伏較大的道路也能輕鬆駕馭，電輔車借還車功能、系統與2.0自行車相同，都能在智慧車機上完成，民眾可評估本身體力、騎乘距離、騎乘環境等，選擇需求車型。

至於電輔車費率，採前二小時每卅分鐘廿元，超過二小時為每卅分鐘四十元（未滿卅分鐘以卅分鐘計算），考量一般車型即1.0、2.0自行車已提供前六十分鐘騎乘免費，所以電輔車不提供騎乘補助（含TPASS通勤月票），由使用者全額支付；考慮到北北桃生活圈民眾有跨縣市騎乘的行為，開放桃市電輔車騎乘至雙北，以桃市費率計費。

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