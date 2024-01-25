楊梅污水下水道接管 1795戶完工

楊梅區污水下水道用戶接管工程，都已加強民宅後巷環境美化。（桃園市府提供）

2024/01/25 05:30

水務局推動三免費、兩補助 將民宅後巷環境美化

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府水務局分四期辦理楊梅區污水下水道用戶接管工程，第一期2-1標的楊梅里、大同里、中山里等工程，接管戶數一七九五戶，近日完工，水務局同步推動「三免費、兩補助」政策，將周邊民宅後巷環境美化，兼顧污水排放效能與市容品質，推動桃市成為健康優質的城市。

明年將完成1.3萬戶接管

水務局污水企劃工程科長蘇鴻昨說，水務局規劃以四期進度，完成楊梅區約四萬八千戶的污水下水道用戶接管，二○一○年起推動第一期工程，目前大平街、新農街、自立街周邊正在施工，呼籲車輛用路人行經該路段應減速，並依道路標誌與管制人員交通指揮慢行，包括近日完成的第一期2-1標工程在內，明年將能完成一萬三一二九戶的接管工程，全市用戶接管率提高達廿七‧三五％，第二期已提報計畫爭取營建署補助中。

蘇鴻說，污水下水道工程是桃園市重大公共工程之一，能有效改善環境衛生，並提升民眾生活品質，近年楊梅區人口發展迅速，污水管網布設不足，致無法讓污水接管，部分管網施工區的道路寬度狹窄，且道路下方各種管線密布、年代久遠，導致地下圖資不確定性高，讓污工程難度增高，水務局為此聯繫相關管線單位，協調管線遷移事宜，也會在工程前安排試挖作業，以利加速推動工程。

他表示，水務局推出「三免費、兩補助」政策，包括免費接管、免費界址釐清、免費後巷美化，以及污水改管補助、雨污分流改管補助，希望提高民眾配合污水下水道工程的意願，共同讓桃市成為有美麗河川水域環境的現代化城市。

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