泰豐自辦重劃拆廠房 黑色粉塵惹怨

泰豐輪胎公司中壢廠進行拆除廠房作業。（桃園市府提供）

2024/01/25 05:30

里長質疑是製作輪胎積碳飛揚 沒做好塵害防護 業者未說明 環局蒐證後將開罰

〔記者周敏鴻／桃園報導〕泰豐輪胎公司中壢廠位在桃園市中壢區中華路二段上，二○一七年間曾因火災嚴重污染空氣而惹怨，泰豐自辦市地重劃案前年十一月獲市府核定後，去年九月起拆除廠房工程，周邊約二百公尺範圍內出現大量粉塵，居民隨手一抹，滿手掌盡黑，質疑又受害，泰豐廠方昨未回應，市府環保局已派員蒐集污染態樣證據，查證後將依違反空氣污染防制法對業者開罰。

居民不滿陽台、窗台 汽機車受害

泰豐廠區附近居民很頭痛地說，陽台、窗台、機車或汽車上，都積了一層黑色粉塵，屋內的餐桌、沙發、電視櫃、地板及晾曬的衣服，也難逃黑粉附著，部分甚至呈油性狀態，非常難擦，拿著抹布、拖把整理後，清洗抹布、拖把的清水變得又黑又濁，菜園裡種的蔬菜被粉塵沾到，根本不敢吃，耕種淪白做工。

德義里長楊建雲說，據悉拆除工程已到最後階段，可能是之前泰豐廠內製作輪胎的積碳飛揚，廠區建物拆除時沒做好塵害防護措施，積碳才會隨風飄散到附近民宅造成公害。

普義里長黃崇修表示，去年十一月就有居民反映此事，當時他詢問下，廠方解釋粉塵為碳纖維原料，是製造輪胎時卡在機台與牆壁縫隙的灰渣，對身體無危害，儘管如此，居民要求泰豐公開相關檢驗報告以安人心，與廠方協調後，原定到三月間的拆除工程，將提前在一月底前拆完主建物，農曆春節前可望移除所有廢棄物。

市府要求包商加強灑水抑制揚塵

對造成污染疑雲，泰豐昨未有任何說明；市府環保局官員說，十八日接獲民眾陳情，就派員稽查，見現場八部挖土機、四輛灑水車正在作業，立即要求拆除包商加強灑水抑制揚塵，並建議在待拆建物旁包覆帆布，多派水車灑水以免粉塵逸散，且應將逕流廢水收集，避免污染河川。

環保局昨再派員實勘泰豐廠房拆除工程，蒐集污染態樣證據，查證後若確認業者產生明顯粒狀污染物，散布於空氣或他人財物者，將依違反空污法第卅二條開罰十萬元到五百萬元。

居民抱怨泰豐輪胎廠進行拆除廠房作業，導致住家飄進黑色粉塵，隨手一摸手就黑了。（民眾提供）

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