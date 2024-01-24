角板山山櫻報到 龍潭近郊粉爆

龍潭山區中原路旁山櫻花整排粉爆，美不勝收。（記者李容萍攝）

2024/01/24 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕今年氣候有些異常，打亂復興區角板山梅花花期，原本看似已近尾聲的梅花，在入冬最強寒流過境前，部分梅樹又盛開雪白梅花，而角板山行館的山櫻花（又稱緋寒櫻）和北橫公路沿線山櫻花目前也接力盛開，因寒風中夾帶細雨不斷，園區內可見滿地的楓紅落葉，相當浪漫；龍潭山區中原路旁也有大片粉爆的山櫻花，美不勝收，民眾不用上山就可賞櫻。

北橫沿線 山櫻接力盛開

市府風景區管理處長廖育儀表示，今年山櫻花花期提前報到，目前依海拔高度不同，山櫻花已盛開六至八成，不過，拉拉山區居大宗的吉野櫻、富士櫻、千島櫻等花種，往年多在二月下旬逐漸盛開，風管處正密切注意花況，預計在三月初舉辦探索北橫春季自行車活動。

廖育儀說，今年探索北橫春季自行車活動，除有往年叫好又叫座的櫻花勇士挑戰，也將增加里程數較少的休閒自行車組以擴大參與人數，促進觀光效益。

角板山梅花 約剩2成

另外，角板山的梅花由於這兩天夜間下雨，將不少花瓣打落，目前開花約剩二成，風管處估計這幾天是最後的賞花期，而角板山行館園區內的廿餘株山櫻花，近日陸續綻放，預計賞花期至二月上旬，此時暢遊角板山送「梅」迎「櫻」，正是時候。

除了沿途欣賞櫻花美景，北橫沿線的羅浮泰雅故事公園，園區設置羅浮溫泉湯池、泡腳池，泉質為碳酸氫鈉泉，富含鈉、鐵等礦物質成分，來此可邊享受美人湯邊欣賞山景雲海，堪稱是冬遊北橫的最大享受。

寒流報到，復興角板山公園迎來山櫻盛開。（記者李容萍攝）

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