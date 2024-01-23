景福宮人行環境改善 年底完工

市府於景福宮周遭進行人行環境改善，預計年底完工。（記者謝武雄攝）

2024/01/23 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市府對桃園、中壢老城區逐步進行改造，其中景福宮（大廟）是桃園舊城區核心，隨著商業區轉移，大廟周邊博愛商圈逐漸沒落，市府於此投入二千四百萬元進行人行道及車道空間改善，拓寬景福宮前鋪面廣場、遷移電箱等工程，預計年底完工；市長張善政昨前往視察表示，希望透過改造計畫，重拾博愛商圈風華。

廟前廣場拓寬 遷移電箱

張善政說，以「景福宮」為中心的博愛商圈以往是桃園最熱鬧的商圈，但隨著商圈往火車站前移動而逐漸沒落，許多市民難以觸及景福宮歷史光環，市府希望透過改造計畫優化景福宮周邊環境，讓舊城區恢復過往榮景，屆時往來遊客到訪桃園，得以感受舊城區獨特的風華。

補助周遭商家立面更新

張善政指出，除了人行環境改善，市府將全額補助協助景福宮周遭商家更新立面，提升整體街區的美觀，預計年底完成人行道環境改善，明年八月陸續完成景福宮兩側店家立面修繕，而修繕補助是對合法建物，依店家意見修繕，期盼附近店家積極申請，共同改造自身店家門面，讓景福宮周邊環境變得更好。

市府都發局長江南志表示，「景福宮暨周邊街區歷史人本風華營造計畫」於去年九月啟動，召開地方說明會後獲得在地共識，並爭取內政部二千四百萬元補助，規劃拓寬景福宮兩側二至三．五公尺人行空間，整頓中山路及中正路口停等區，改善民眾入廟參拜動線；同時委託專業設計團隊逐戶拜訪景福宮周邊街區店家，討論建物立面優化方案，全額補助修繕費用。

江南志說，除景福宮周邊改善計畫，桃園、中壢舊城區已提出七處優先執行計畫，其中桃園國小藝文生活通學步道和中壢國小旁歷史人文步道，已分別投入二千九百萬元及二千四百萬元預算執行，今年將投入七千七百萬元改造其他舊城區人本環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法