農作物寒害 先拍照災損、標示地點

強烈冷氣團來襲，桃園復興山區桶柑類正值採收期，預估山區有機會下雪，果農忙搶收。 （記者李容萍攝）

2024/01/23 05:30

拉拉山若降雪 管制車輛進入 復興區三光、高義國小附設幼兒園23、24日停課

〔記者謝武雄、李容萍／桃園報導〕中央氣象署對十一縣市發布低溫特報，寒流預計影響至廿八日，市府昨啟動寒害應變機制，農業局動員視察各農漁畜牧場域防寒措施，若發生農損情形，農友可先行拍攝災損照片，標示田區坐落地段地號，向區公所提出申請；農業部林業及自然保育署新竹分署提醒遊客，拉拉山國家森林遊樂區一旦降雪，即管制車輛進入，只能徒步進入園區；市府教育局已授權各校校長視實際情形自行決定是否停課，復興區三光國小、高義國小已提出附設幼兒園廿三、廿四日停課。

觀旅局指出，包括上巴陵中心路沿線各民宿與農場、海拔一千七百到二千一百卅公尺的塔曼山登山口到塔曼山、海拔一千六百公尺以上的拉拉山巨木區、海拔一千三百一十四公尺的巴陵鐵塔等地，都是可能降雪的熱點；考量拉拉山國家森林遊樂區進入園區的林道狹小，一旦降雪就會於入口管制站管制車輛進入，也請遊客上山應穿著足夠保暖禦寒衣物和裝備，若開車上山也應備妥雪鏈並隨時注意路況，也要避免露宿車上或於山區過夜。

上巴陵停車場 即時影像追雪

觀旅局在上巴陵停車場安裝全新的４Ｋ高解析即時影像設備，昨日啟用，是觀旅局第十六支即時影像，可為民眾帶來線上追雪的體驗。

復興柑橘成熟期 農民忙採收

時值復興柑橘果實成熟期，農業局局長陳冠義昨前往復興區各農園關心柑橘採收情形，也出席復興區公所寒害整備會議，也到各地了解蔬菜栽植、育苗是否確實保溫。

桃園、中壢區 市府設避寒所

社會局昨起接連三天於桃園區老人會館、中壢區松鶴會館成立避寒所，提供街友短期住宿、熱水盥洗、避寒物資等，社會局社工也會提供街友睡袋等避寒物資；另南、北區遊民外展服務中心也各提供廿五床短期住宿避寒服務。

桃園市世外桃源文教公益基金會於寒流來襲時，昨捐出市價約八十萬元電陶爐五百台，將透過安家實物銀行媒合給有需要的弱勢家庭。

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