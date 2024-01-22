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中壢寒冬送暖 宮廟、企業響應

中壢區公所啟動寒冬送暖。（記者李容萍攝）

中壢區公所啟動寒冬送暖。（記者李容萍攝）

2024/01/22 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆春節將至，桃園市中壢區公所啟動寒冬送暖，今年有一八九三戶弱勢家庭獲得區公所、仁海宮及大和開發捐贈的禮券、禮金與民生物資等，昨起發放。

中壢區低收入戶寒冬送暖關懷活動，今年由公所提供每戶三百元禮券，仁海宮贊助每戶二千元禮金、一份平安麵，大和開發捐助每戶一袋民生物資，救國團桃市工青四隊號召廿位志工協助。

桃園市副市長蘇俊賓表示，農曆過年前的溫暖場合，他觀察到許多人曾獲社會支持，有成就後發願回饋社會參與公益活動，這是種下善的循環；市府感謝仁海宮、大和開發等單位，在中壢每個地方都種下善的種子，市府的角色則是要幫助需要照顧的家庭，結合勞動局、青年局和教育局等相關局處，創造更好的就業條件，讓弱勢家庭得到更多支持。

仁海宮董事長王介禧說，仁海宮全力支持中壢區公所寒冬送暖活動，包括中壢、平鎮、楊梅三區公所造冊戶數共約三千戶，每戶發放二千元春節禮金和物資，總經費約六百萬元，希望讓社會更溫馨。

另方面，大溪警分局內柵派出所結合轄內迎富送窮廟、蓮座山觀音寺分別致贈弱勢家庭每戶一千六百元，國堡門國際金屬致贈每戶一千元，有四十三戶弱勢家庭受惠。

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