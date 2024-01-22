新冠XBB疫苗接種率 桃園4.28％

桃園市衛生局呼籲長者儘快完成新冠XBB疫苗接種。（記者謝武雄攝）

2024/01/22 05:30

低於全國4.57％ 賣場、火車站、市場假日疫苗接種站持續開設

〔記者謝武雄／桃園報導〕國內外武漢肺炎疫情持續升溫，衛生福利部預期農曆春節前可能達到高峰，目前桃園市新冠XBB疫苗施打率為四．二八％，低於全國的四．五七％，為提高接種率，市府持續於賣場、火車站、市場設置假日疫苗接種站，凡六十五歲以上長者接種疫苗可獲得五百元禮券及快篩試劑，鼓勵接種疫苗好過年。

65歲以上施打 送500元禮券

衛生局表示，依疾管署監測資料顯示，併發症中六十五歲以上長者佔七十九％，死亡個案中有九成為六十五歲以上長者，為讓民眾在春節假期間也能接種XBB疫苗，規劃補助合約醫療院所開設除夕（夜診）、初一、初二疫苗門診，補助配合開設看診及提供疫苗接種院所，屆時民眾可前往施打。

醫療院所春節開設疫苗門診

衛生局指出，寒假期間將偕同教育局積極進入校園，安排學生集中接種疫苗，目前桃園市學生群族接種涵蓋率高於全國平均值，其中五到十一歲施打率為五．五二％、高於全國一．九七％，十二到十七歲施打率為九．七％、高於全國二．三一％，且寒假結束後仍會持續進入校園為學生施打疫苗，以提高施打率。

寒假安排學生校園集中接種

衛生局表示，XBB疫苗為MRNA疫苗，副作用為部分接種者會出現微微發燒、局部疼痛的情形，民眾也可選擇Novavax的次蛋白疫苗，副作用相對較低。

衛生局說，民眾完成疫苗接種後約二週才會產生免疫力，呼籲家中有老幼等高風險族群或學生因故未施打者，可前往衛生所、合約醫療院所或接種站接種疫苗；相關資訊可至桃園市衛生局網站查詢（https：//reurl.cc/xL7qyb；https：//reurl.cc/Y0bLeD）。

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