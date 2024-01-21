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桃園推年節禮包 精選12項人氣商品

桃園市長張善政（中）到新永和市場了解年節禮包購買情形。（記者謝武雄攝）

桃園市長張善政（中）到新永和市場了解年節禮包購買情形。（記者謝武雄攝）

2024/01/21 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕農曆春節將至，桃園市政府與部分公有市場，精選市場商品推出價值六百元但僅售二九九元的限量禮包，供民眾上網洽購，南、北桃園都將舉辦年貨大街，元月廿四至廿八日在桃園機場捷運A22老街溪站旁廣場、二月一至五日在桃園藝文廣場舉，現場一元競標、滿額抽獎、龍寶專屬禮等活動，聚攏年節消費人潮。

南、北桃園 將辦年貨大街

市府昨在桃園區新永和市場舉行「2024桃園年貨大街宣傳會」，市長張善政與來賓替龍年燈籠畫龍點睛，張還視察特色禮包的產品內容，了解各攤年貨販賣情形。

特色禮包精選十二個公有市場人氣商品，每個市場各限量六十份，民眾上網（https://reurl.cc/mrD4W1）選購及線上付款後，將獲寄給實體兌換券，憑券最遲於二月廿九日前到市場兌換。特色禮包匯集「桃園上好攤」與經濟部「樂活名攤」星級獲獎商品。

至於南北場「桃園年貨大街」，應景花卉、過年零嘴、送禮好物等，讓民眾享有年貨一次買齊方便性；即日起到市內十五座公有市場買年菜，就可獲贈紅包袋，共五萬組，每攤限量卅組，發完為止。

桃園觀光夜市推出「桃園夜宵大街」活動，元宵節當天加碼抽紅包，民眾在夜市消費就有機會抽中價值一千元的夜市抵用金，詳情查詢「桃好您的心」粉絲專頁。

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