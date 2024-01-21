拉拉山可能下雪 上山事先訂房

因應這波寒流，竹縣府提醒農友儘速替各項農作物套袋或是覆蓋不織布等進行保溫。（記者黃美珠攝）

2024/01/21 05:30

備妥保暖衣物與裝備 避免山區過夜 車輛備雪鏈以免無法下山

〔記者周敏鴻、黃美珠／綜合報導〕中央氣象署預報強烈冷氣團南下濕冷天氣影響到廿五日，北部山區雪線下修到一千公尺，桃園市拉拉山區可能降瑞雪，廿三、廿四日寒流氣溫最低時最有機會，桃市觀光旅遊局長周柏吟呼籲，想要追雪的遊客應事先訂房，備妥保暖衣物與裝備，否則應避免在山區過夜，若要開車上山追雪，應準備雪鏈並注意路況，在山區道路積雪或結冰時加掛雪鏈行車，以免無法下山或發生打滑意外。

建議賞雪地點包括復興區上巴陵中心路沿線的各民宿與農場、海拔約一千七百到二千一百卅公尺的塔曼山登山口到塔曼山、海拔一千六百公尺以上的拉拉山巨木區、海拔一三一四公尺的巴陵鐵塔等地，也能一覽周邊群山景致。

桃園街友服務中心 開放避寒

市府相關局處昨啟動寒流應變機制，社會局將辦理夜間關懷訪視街友並發放保暖用品，街友可至南、北區街友外展服務中心（分別位於中壢區福星六街一三七號、桃園區永樂街八十號）避寒；攝氏十度以下低溫特報當晚九點到隔天上午六點，桃園區文昌祠旁老人會館、中壢區中正公園內松鶴會館都開設夜間避寒所。

11家醫院開設緊急醫療應變窗口

衛生局已聯繫十一家醫院開設緊急醫療應變窗口，要求醫院急診室備妥保暖設備，並針對長照獨居長者啟動關懷服務；警察局已要求員警巡邏時注意酒醉路倒等案件，並協助通報送醫；消防局各分隊救護車備妥暖暖包、棉被等，確保救護對象的保暖；農業局請農漁民做好物產防寒措施，若發生災損應主動向所在地區公所通報。農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐說，茶農仍須注意低溫對茶樹生育的影響，並加強防寒。

果樹可加強套袋和表土覆蓋

新竹縣政府昨天也發布相關作物的防寒措施，呼籲農民及早在寒流來前先做好因應，減少農作物災害的損失，各類果樹作物可加強果實套袋和表土覆蓋；養殖業者可在魚塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝的保溫、防寒以及加溫等設備。

圖為拉拉山遊客中心去年降雪的畫面。（資料照，桃市府提供）

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