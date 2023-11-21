立委選舉登記首日 民進黨彭俊豪、劉仁照等人完成登記

角逐桃園市第五選區的市議員劉仁照完成參選登記。（記者李容萍攝）

2023/11/21 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕二○二四年立法委員選舉昨起至廿四日於桃園市選舉委員會受理登記，首日有四人完成登記，包括第四選區由新黨游智彬「搶頭香」完成登記，被支持者暱稱「中壢周杰倫」的民進黨市議員彭俊豪也完成同選區登記，第五選區有民進黨市議員劉仁照登記，另有葉堂宇以無黨籍登記參選第六選區。

新黨游智彬、無黨籍葉堂宇參選

外型酷似藝人周杰倫的彭俊豪，四年前以約一萬票之差敗給國民黨現任立委魯明哲，此番捲土重來再戰魯明哲，他昨天由妻子李瀅瀅、父親彭添富（前立委）等人陪同搶下綠營登記頭香，完成第四選區的參選登記，誓言翻轉中壢。

登記平鎮、龍潭選區的劉仁照，則是高喊「會計師進國會，平鎮龍潭的未來有人罩」，於下午近五點完成登記，他和彭俊豪也預告，民進黨總統參選人賴清德明天將率黨籍其他立委赴桃市選委會造勢、登記，展現「桃園隊」團結一心。

游智彬昨由新黨主席吳成典陪同完成登記，他身著遊騎兵服在選委會大門口，手持弓箭瞄準民進黨黨徽，高呼下架民進黨，他還說搶頭香率先登記，就是要破除藍綠陣營說他「玩假的」、「選假的」的耳語，宣誓一定會選到底。

2024立委選舉

角逐桃園市第三選區的市議員彭俊豪完成參選登記。（記者李容萍攝）

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