亞運獲1金5銀7銅 市府頒223萬

桃園市長張善政表揚杭州亞運桃園市參賽教練及選手，共頒出223萬元獎勵金。（記者鄭淑婷攝）

2023/11/21 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市選手在杭州亞運獲得一金五銀七銅，金牌由「鞍馬王子」李智凱拿下，不僅完成衛冕，也締造台灣體操史新頁；市長張善政昨表揚參賽亞運的教練及選手，頒出共二二三萬元獎勵金，同時表揚奪下今年全國成棒春季聯賽冠軍的桃園市棒球隊。

體育局表示，杭州亞運桃市共有七位教練及五十四位選手參賽，獲得一金五銀七銅，包括金牌選手鞍馬李智凱；銀牌選手棒球王政浩、陳柏毓、潘文輝、鄭浩均、戴培峰、李灝宇、林立及林子豪及橋藝楊茗清、電子競技邱梓銓、射箭王律勻、卡巴迪黃毅紜、劉宜茹；銅牌選手射箭張正韋、卡巴迪黃日宏、壘球蔡珈蓁、滑輪溜冰丁于恩、射擊余艾玟、跆拳道李孟恩；並感謝跆拳道劉祖蔭、廖家興、競技體操林育信、田徑曾孝生、吳育清、射箭劉炳宏、徐梓益等七位教練，長期付出心力培訓選手。

體育局表示，市府頒發杭州亞運獎勵金，金牌廿萬元、銀牌十萬元、銅牌五萬元、第四名三萬元、第五名兩萬元、第六名一萬元，昨共頒發二二三萬元，藉此肯定及鼓勵選手持續努力；李智凱則感謝市府、體育署、國立體育大學、國訓中心一直在背後給予最大的支持，才能完成不可能的夢想。

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