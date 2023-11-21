仙草嘉年華週末登場 打造童話仙境

「桃園仙草嘉年華」除了仙草花海，另有大片百日花、波斯菊等繽紛花海可駐足欣賞。（記者李容萍攝）

2023/11/21 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕有「台版普羅旺斯」美名的「桃園仙草嘉年華」將於廿五日至十二月三日在楊梅休閒農業區登場，紫爆的仙草花海今年以「童話仙境」為主題，打造桃樂絲童話冒險的奇幻國度，還原故事中被龍捲風吹飛的房子、奧茲王國的場景，並結合實境解迷、互動裝置，與居民共同創作稻草人、獅子、錫樵夫等，吸引花迷前往先睹為快。

楊梅休閒農業區 紫爆花海迎賓

市府農業局長陳冠義表示，桃園仙草嘉年華規畫三場亮點活動，開幕首日「小小青農仙草班」邀請在地青農與老農帶領小朋友體驗仙草的食農教育、農事體驗；十二月二日的「桃樂絲的午後時光」與員本社區米食工作坊合作（須事先報名），端出創新仙草食品如仙草花生餅、仙草生乳捲、仙草牛汶水、仙草雞湯、竹筒飯等；十二月三日「奧茲王國嘉年華」邀請台北靈魂兄弟、天馬戲創作劇團帶來歌舞演出，為活動閉幕畫下完美句點。

活動另提供實境解謎遊戲「童話尋仙」，完成戰的民眾可獲得環保便當盒與楊梅休區特色文創商品。

8月中旬栽種 留作開花觀賞

於二○一五年首次推展仙草花節的前楊梅區農會總幹事周宗維（現任桃園市農會總幹事）表示，楊梅仙草產銷班種植桃園香華二號品種，種植面積最多曾達七公頃，一年可採收五至六次，採收時以機械剪取嫩枝葉約十五公分，並運用葉用仙草烘焙加工技術製作成品，推出「有仙則茗」系列產品，有仙草茶、仙草凍、仙草雞、仙草冰淇淋等均是極佳的美味養生食品。由於仙草通常都在開花前採收，所以一般人鮮少可以看到整大片仙草花，不同於清明節前後栽種時節，這些留作開花觀賞的仙草花海，都是八月中旬栽種，預計廿五日開幕時，花開可達到五、六成。

11/25至12/3日 備有免費接駁車

考量主會場周圍停車位有限，農業局活動期間安排免費接駁車，綠線（每日）從台鐵富岡站往返會場（去程上午九點至下午四點、回程上午十點至下午五點卅分），每廿分鐘一班；紅線（假日）從台鐵楊梅站（金德路）往返會場（去程上午九點至下午四點、回程上午十點至下午五點卅分），每十五分鐘一班。

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