桃園交通隊駐點 擴大至8個分局

桃市交通大隊將交通事故處理專責人員分區駐點，擴大至中壢、大園、大溪、八德、蘆竹警分局轄區。（交通大隊提供）

2023/11/20 05:30

原單一駐地 視各轄區特性改為小區駐點 縮短民眾等待處理時間

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市幅員廣大，不時有民眾抱怨發生交通事故時，員警抵達的時間太慢，議員與多次對此議題提出質詢；為此，桃園市警局交通大隊自十一月起，除了原本試辦的桃園、龜山、楊梅警分局，將分區駐點擴大至中壢、大園、大溪、八德、蘆竹警分局，從原本的單一駐地，視各轄區特性改為二到四個小區駐點，有效提高事故處理效率。

市警局交通大隊表示，桃園市自二○二○年元旦擴編警力後，即參照台北市實施交通事故處理專責化，截至目前，六都中僅有台北、桃園市實施，各類交通事故處理（A1造成人員當場或廿四小時內死亡之交通事故、A2造成人員受傷或超過廿四小時死亡之交通事故、A3僅有財物損失之交通事故）均由交大各中、分隊專責警力負責，且處理員警九十九．五％取得合格的事故處理證照；另也自二○二一年起選擇桃園、龜山、楊梅警分局試辦分區駐點，將轄內交通事故處理專責人員，由單一駐地派遣改為二至四個小區駐點，大幅縮短到達事故現場的路程及時間。

員警能在最短時間到達現場

交大表示，分區駐點試辦效果良好，因此今年十一月起，將分區駐點擴大至中壢、大園、大溪、八德、蘆竹五個分局，以中壢警分局轄區為例，涵蓋中壢市區、青埔等地，原本交通事故處理專責人員駐點在中壢火車站附近的中隊部，改採三個小區駐點後，人力配置在中隊部、青埔派出所、普仁派出所，可就近處理中壢前後站區域及青埔、大崙地區交通事故；另，大園警分局轄管大園、觀音區，人力則配置在分隊部、埔心派出所、觀音分駐所。

以最快的速度完成事故處理

交大大隊長林鼎泰表示，集中派遣的勤務方式，常因駐地距離故事地遠，而有不可避免的車程時間，尤其碰到上下班交通尖峰時間，更容易因塞車導致民眾久候，改為分區駐點後可大幅縮短距離，員警能在最短時間到達現場，以最快的速度完成事故處理；至於平鎮、龍潭交通分隊因位處區域中間位置，評估不須進行分區駐點，仍採單一駐點在分隊本部。

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