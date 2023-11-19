大園蕎麥花海 連2週末單車導覽

大園蕎麥田開花，連續兩個週末推出騎單車遊花海。（記者周敏鴻攝）

2023/11/19 05:30

北台最主要產區 面積百餘公頃 順遊紅磚古厝 欣賞埤塘景致

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市大園區農民配合農業部農糧署「大糧倉」計畫，以種植蕎麥取代二期稻作，經過六年半推廣，栽培面積從最初不足四公頃，如今已達一六四公頃，成為北台灣最主要的蕎麥產區，桃園市和平里珍愛祥和家園協進會為促銷蕎麥農產品，昨起舉辦「國產蕎麥花海推廣」活動，連續兩個週末假期安排單車散策導覽團，帶領民眾賞遊和平里蕎麥花田，也走訪紅磚古厝、埤塘等景致。

配合大糧倉計畫 取代二期稻作

大糧倉計畫是農糧署為了紓緩國產稻米過剩壓力的措施，大園區農民響應轉種蕎麥，近年研發出蕎麥麵、蕎麥地瓜飲、蕎麥堅果飲等加工產品，增添當地農業產銷特色。

蕎麥花是潔白清新的花朵，開花時猶如大地鋪滿雪片般的美景，是「單車散策：紅磚、埤塘與蕎麥花」為主題的國產蕎麥花海推廣活動最大賣點。

桃園市長張善政昨出席致詞說，感謝和平里與周邊鄰里的農民種出優質蕎麥，成為大園的驕傲，創造地方亮點，市府將與大園區農會密切配合，扮演好輔導農民研發蕎麥農產品並加強推廣的角色，讓大園蕎麥遠近馳名。

研發蕎麥加工品 農會協助行銷

農民們表示，早年二期稻作休耕，農田閒置非常可惜，因蕎麥栽種所需的水分少，且生長氣候要涼爽，是極適合轉作的雜糧作物，如今所產蕎麥甚至能與西瓜、香瓜、地瓜齊名，成為大園農業的「三瓜一麥」，他們也很開心。

和平里長也是珍愛祥和家園協進會理事長劉鈺貞分享說，蕎麥開花期間，民眾可在和平里內輕易見到花海，和平西路二段、平南路等交通要道或田間小路，都能拍出美照；推廣活動期間，安排闖關、蕎麥餐盒DIY等，也規劃一條九公里長的單車路線，民眾預先報名後，就能於十九、廿五、廿六日，由單車散策導覽團帶領暢遊和平里景點，並感受蕎麥花海之美。

大園蕎麥田開花，猶如大地鋪上雪片。（記者周敏鴻攝）

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