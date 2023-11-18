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（桃園）大溪原民公園獲好評 籌建2期

「原住民族主題公園」啟用，入口意象充滿濃濃原民風。（記者謝武雄攝）

「原住民族主題公園」啟用，入口意象充滿濃濃原民風。（記者謝武雄攝）

2023/11/18 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府將大溪區介壽路、仁善街口、國三埔頂隧道上方閒置土地，規劃原住民族主題公園，今年八月啟用後頗受好評，平地原住民籍市議員簡志偉昨在議會定期會市政總質詢時說，埔頂隧道上方還有空地，可規劃第二期；市府工務局長汪在宙答詢表示，已和大溪公所協調規劃闢建第二期原民公園。

簡志偉說，埔頂隧道上方共有四塊空地，第一塊作為原住民族主題公園使用，第二、三塊預計為溜冰場和槌球場，至於第四塊面積最大，但現場荒煙蔓草、無人整理，相當可惜，建議市府規劃第二期原民公園。

汪在宙回應，首座原民公園運用環保永續及節能減碳的材料打造而成，榮獲市府金品獎優等的肯定，該局已與大溪公所協調，第四塊空地規劃興闢第二期原民公園。

簡志偉說，市府邀屏東知名原住民藝術家拉夫拉斯．馬帝規劃設計原住民族主題公園，運用山川、河流和山形紋，以象徵原住民移居桃園市，並在此凝聚、傳承原民文化，打造新故鄉的族群融合，雖然僅一千一百坪，但市府臉書貼文近五千人按讚，分享次數也破百，對比其他貼文只有幾百個按讚數，可見該公園開放後廣受好評，已經成為熱門景點，第二期可以和第一期串連形成綠廊，提升環境的整潔，造福周邊居民。

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