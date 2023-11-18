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（桃園）動員300人力 空難救災演習逼真

場外空難災害搶救演練逼真，希望提升應變處理能力。（記者周敏鴻攝）

場外空難災害搶救演練逼真，希望提升應變處理能力。（記者周敏鴻攝）

2023/11/18 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕一九九八年二月十六日「大園空難」殷鑑猶在，桃園市政府昨在桃園機場捷運A20興南站附近，舉辦「場外空難災害搶救處理演習」，逼真模擬空難發生後，第一時間的消防搶救、旅客逃生、大量傷患檢傷分級後送、罹難者安置等作為，加強各單位的橫向聯繫，提升應變處理能力。

市府結合警政署航空警察局、後備指揮部、陸軍機械化步兵第二六九旅、桃園機場公司、中華航空公司等，共廿二個單位、三百名人力參與。

昨天模擬狀況為一架飛往桃園國際機場的飛機，因機械故障而失事墜落在該處，桃市消防局獲報後，緊急派遣消防隊員到場，同時通報相關單位，分工執行消防搶救、旅客逃生、現場警戒、交通管制、大量傷患檢傷分級後送、罹難者安置等，還有後續的旅客財物遺物搜索、現場善後與清理、民間慈善團體安撫傷患等，也一一演練。

因航空器發生緊急災害事件的傷亡程度都會較為嚴重，市府與相關單位盼透過實兵演習，強化橫向聯繫，建立緊急救援管理制度、緊急救難應變措施等。

市長張善政視察演習過程，稱讚非常逼真，參演單位與人員都很熟悉SOP，也要求所有人員，一旦不幸發生空難，相關單位人員依據現場狀況，配合指揮官調度，發揮本身應有的彈性與專業，相信就能將災難影響降到最低。

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