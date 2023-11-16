獨居副教授病倒 兩生當看護照顧

中原大學生物醫學工程學系副教授王明誠（中）病倒，學生許家瑋（左）、李東錦（右）主動擔起照顧的責任。（中原大學提供）

2023/11/16 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中原大學生物醫學工程學系副教授王明誠平日獨居，身邊沒有親人，十月十日晚間因血糖飆高緊急送醫，醫師診斷為急性酮酸中毒，一度病危，還因為敗血症引發急性心內膜炎，尚在林口長庚醫院住院治療，他的實驗室學生李東錦、許家瑋等人主動擔起照護的責任，餵食、推輪椅、協助如廁與洗澡等，不只尊師重道，還侍師如父，蔚為佳話。

醫工系碩士班一年級的李東錦，是大學二年級起加入王明誠的實驗室，李說，老師很關心學生，常帶學生去吃飯，也會找來在業界服務的學長姊分享工作心得，對於拓展學生視野非常有幫助，師生之間亦師亦友，如今老師生病，他願意盡一己能力來照護老師。

從醫工系碩士班一路念到博士班的研究生許家瑋強調，他與老師的關係就像家人，「家人生病了，我當然要盡力做好自己能做的事」，只盼老師儘快恢復健康，繼續指導學生的學業。

醫工系友會長賴政隆委託正就讀醫工系碩士班的兒子賴家輝，在林口長庚醫院附近租下套房，讓李東錦、許家瑋等熱心照顧王明誠的學生們有休息的處所，免去在龜山區與中壢區之間奔波的辛勞。

王明誠感激地說，醫工系除了教導學生專業知識，更希望學生體認到醫療的使命與價值，看到學生願意無私付出，他非常感動，盼讓更多人了解學校推動「全人教育」的核心價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法