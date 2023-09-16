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（桃園）婚戒DIY 金工職人打響品牌

桃園市政府青年局長期協助許多在地優秀職人打造自己的舞台，桃園蘆竹區「小倉庫zoukoo」的創辦人陳妤瑄就是今年加入的金工類型手作職人。（記者闕敬倫攝）

桃園市政府青年局長期協助許多在地優秀職人打造自己的舞台，桃園蘆竹區「小倉庫zoukoo」的創辦人陳妤瑄就是今年加入的金工類型手作職人。（記者闕敬倫攝）

2023/09/16 05:30

〔記者闕敬倫／桃園報導〕桃園市政府青年事務局推動「青年職人輔導計畫」，蘆竹區「小倉庫zoukoo」創辦人陳妤瑄今年加入金工類型手作職人，以「桃園第一間婚戒DIY」為主軸，強調手作戒指的體驗，含自繪設計圖、線材選擇、刻文字、鑲鑽等，備受年輕人喜愛，她獲邀世界客家博覽會「串客派對」市集第一期駐村的文創職人品牌，青年局以她為例，鼓勵青年參與職人輔導、職人體驗課程，開創自己的一片天。

陳妤瑄對金工技藝有濃厚興趣，自日本返國後開始創業歷程，結合兩國金工的特色，二○二○年廿三歲時於南崁創立「小倉庫zoukoo」，今年透過青年局職人輔導計畫，接觸各種教學課程、活動策展、交流小聚等，與更多職人交流文創之路的想法。

市府主辦世客博，青年局負責「串客派對」市集，陳妤瑄成為第一期文創駐村職人，以不到千元的「卅分鐘快速體驗金工」課程，吸引民眾報名體驗，在IG、臉書創造很大的流量。

青年局長侯佳齡說，為培育更多桃市青年堅持文創夢，青年局依照個別青年職人的需求，提供課程補助、商業媒合、行銷推廣、職人交流及創業輔導等，今年與購物中心合辦職人文創體驗活動，拓展多元通路。

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