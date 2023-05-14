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    首頁　>　桃園市

    《桃園》繡球花季開幕 20打卡點迎賞花客

    「桃園繡球花季」今年主題訂為「浪漫愛情」，沿著步道及農場共設計20座打卡點，部分裝置穿插飛舞的蝴蝶。（記者李容萍攝）

    「桃園繡球花季」今年主題訂為「浪漫愛情」，沿著步道及農場共設計20座打卡點，部分裝置穿插飛舞的蝴蝶。（記者李容萍攝）

    2023/05/14 05:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕母親節來桃園市賞花，正是時候。「桃園繡球花季」昨至廿一日在復興區台七線枕頭山商圈舉行，主題「浪漫愛情」，主裝置是竹材打造的愛心，象徵美滿及團聚，步道及農場共有廿座打卡點，桃花源休閒農業區也有十家農場配合推出農事體驗（須提前預約），吸引出遊人潮駐足賞花、拍照、打卡。

    復興枕頭山商圈登場 10農場推體驗

    位於大溪區環湖路二段旁，百吉休閒農業發展協會與市府農業局打造的十萬株金針花田，已盛開美麗的黃金花海，適逢母親節週休假日，帶著媽媽來賞花的遊客爆量，偌大停車場幾乎整天滿場。副市長蘇俊賓在「桃園繡球花季」開幕致詞時說，繡球花語「團聚、美滿、永恆」，展區打卡點部分裝置穿插飛舞的蝴蝶，蝴蝶一生中只有一位伴侶，與繡球花花語呼應。

    16農場、地標各品種繡球花開

    桃園繡球花季有十六處農場和地標種植繡球花，打造婚紗、美拍勝地，包含普拉多山丘假期、基國派老教堂及丸山咖啡，陽光休閒農莊落地種植的繡球花步道也是取景好去處，不同色系、品種的繡球盆花及落地種植，圓潤的花朵、繽紛的色彩為山城增添唯美夢幻氛圍。

    農業局長陳冠義說，賞花步道設有三處隱藏版繡球花平台，可供民眾打卡賞花，還有「愛在復興」、「Show出你的愛」等未婚情侶主題闖關活動，及音樂、魔術、氣球表演等節目，活動期間各農場免費參觀。

    園區內外提供藍、綠線接駁車

    台七線及周邊山區道路假日容易塞車，建議民眾搭乘交通接駁車到枕頭山商圈活動主會場，接駁車園區外為綠線，上午八點卅分至下午五點卅分，每卅分鐘一班，路線為仁愛停車場至介壽國中停車場至葉家千金轉運站；園區內為藍線，接駁時間上午九點至下午五點，每卅分鐘一班，路線為葉家千金轉運站至祿客農莊。

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