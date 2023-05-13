城市空間治理 桃市府組跨局處團隊

改善「行人地獄」，首當其衝就是嚴格執行汽機車禮讓行人。（記者謝武雄攝）

2023/05/13 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕前立委鄭寶清妻子上月於桃園市桃園區一處路口過斑馬線時，遭轎車撞上致左大腿骨折，頓成「行人地獄」案例，議員王珮毓昨在議會定期會質詢時要求市府營造友善人行環境，議員黃瓊慧則關注桃園區舊城新生；市長張善政說，市府將成立「城市空間治理會報」，有系統的整合資源，改善人行環境與城市空間美學。

王珮毓表示，桃園、台南最近都發生行人過馬路被車撞傷，甚至死亡，她舉例市府雖在平鎮區環南路、育達路推動偏心式左轉及行人穿越線退縮等交通改善措施，但距離不到一百公尺的環南路與延平路口，行穿線、分隔島花圃都沒退縮，兩側劃設槽化線壓縮車道數，還有車輛在槽化線違停，類似規劃根本不切實際。

黃瓊慧出示台中宮原眼科、台南林百貨等老城區活化成功的照片，指桃園區改善空間大，建議市府結合振興商圈商機輔導計畫，將站前、博愛路商圈打造文史意象人行道，融入舊城區歷史發展脈絡，增加觀光特色。

張善政回應，已要求都市發展局成立跨局處的城市空間治理會報，從都市計畫、都市設計、道路工程與建築管理等層面，有系統的整合資源改善人行環境，同步推動城市美學與舊市區文化與商圈再生的工作。

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