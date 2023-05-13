觀光亮點獎開跑 桃園3景點催票

桃園市觀旅局提報「大溪阿姆坪水上運動訓練基地」角逐交通部觀光局「觀光亮點獎」。（記者李容萍攝）

2023/05/13 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕交通部觀光局「觀光亮點獎」票選活動進行到六月卅日，期間週週抽好禮，桃園市政府觀光旅遊局提報「桃園海客—達人領騎守滬相助」、「桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地」及「桃園防災教育館」三處，同步在「樂遊桃園」臉書粉絲專頁加碼推出抽獎大放送，鼓勵民眾投票支持桃園特色活動與亮點。

桃園海客達人領騎 角逐生態類

觀旅局長周柏吟表示，角逐生態類—活動暨體驗組的「桃園海客—達人領騎守滬相助」，是跟著太平洋自行車博物館達人領騎，在濱海追風抵石滬故事館，了解新屋海客文化，如討海人的鹹醢飯、石滬姐妹花袋、一日石滬匠師、藻礁生態環境教室及白沙岬燈塔，並體驗團結共榮的牽罟文化。

阿姆坪、防災館 參加樂活類

角逐樂活類—景點暨設施組的「桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地」及「桃園防災教育館」，前者提供各式刺激有趣的水上運動體驗，結合基地周邊大溪老街、龍潭大池、石門水庫等景點，來趟深度體驗桃園的文化和自然風光；後者為桃市首座防災主題且結合智慧科技、娛樂、教育的場館，設有自然災害、防範與應變、火災、安全的家、消防勇士等五大展區，提供防災小畫家、CPR結合AR教學、CO密室逃脫、火場滅火VR體驗、煙霧體驗室、地震體驗平台及防災歷險記等七大亮點，讓民眾從互動中學習防災觀念。

參加「觀光亮點獎」民眾，可在活動網站（https://spotlightaward.taiwan.net.tw/）以個人LINE帳號登入成功即可線上投票，每個帳號每日可於六個主題分組各投下一票，每投一票即可獲得一次抽獎機會。

上傳投桃園觀光亮點截圖 參加抽獎

另，追蹤「樂遊桃園」粉專，按讚及分享評選活動貼文，在下方上傳「投票桃園觀光亮點之畫面截圖」，並標記兩位好友，可參加桃園抽獎，獎品有行李箱組、無線藍芽耳機等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法