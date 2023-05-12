桃園貿開市地重劃 改為公辦

2023/05/12 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市以貿聯倉儲為主體的「貿開自辦市地重劃」去年底放棄推動，周邊桃園、中壢、八德地區的十二位里長連袂陳情，跨黨派議員昨也在議會定期會質詢，都要求公辦市地重劃以促進地方發展；市長張善政答詢表示，市府已啟動公辦市地重劃程序，報內政部都市計畫委員會同意後，即可執行作業。

市府都市發展局長江南志說，內政部都委會已公告貿開自辦市地重劃區域為住宅區，附帶條件是必須完成自辦事宜，如今要變公辦，須報內政部都委會進行變更審議，並完成公開展覽、公聽會等程序，且將維持原規模，以貿聯倉儲為主體，加上周邊農地，總面積約十三公頃，公共設施約五‧○二公頃，其中兩公頃為永豐高中分校用地。

議員呂林小鳳認為，貿聯倉儲位於衛福部桃園醫院對面，屬於台一線交通要衝，貨櫃車、聯結車頻繁進出，影響地區發展、交通安全甚鉅，改為公辦市地重劃符合民眾期待；議員楊朝偉要求，區內兩公頃學校用地維持永豐國中分校使用；議員段樹文、朱珍瑤說，不能讓此案說停就停，貿聯倉儲距離桃園鐵路地下化後新設中原站、內壢站不到一公里，公辦完成後會賦予地方新面貌。

貿開自辦市地重劃屬於「縱貫公路桃園內壢間都市計畫」，原是倉儲區、農業區、綠地及部分鐵路用地組成，改成公辦市地重劃，若法定負擔低於四十五％，只要進行說明會等程序，不須經過地主同意，就可逕行辦理，若超過四十五％則得半數以上地主同意。

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