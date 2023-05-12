睽違4年 東京高圓寺阿波舞到桃園踩街

日本東京高圓寺阿波舞抵台在中壢仁海宮封街演出，穿著各式美麗浴衣的舞者成了全場焦點。（記者李容萍攝）

2023/05/12 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕日本具代表性的民俗表演之一「東京高圓寺阿波舞」，睽違四年，昨天再度登「台」表演，首日從桃園市平鎮義民廟廣場出發，一路展演至中壢仁海宮，並在六和商圈封街演出，舞者穿著各式美麗浴衣，搭配獨特、輕快的節奏，跳起優美且震撼人心的群舞，爆棚民眾近距離欣賞，跟著熱血沸騰。

從平鎮義民廟 到中壢仁海宮

東京高圓寺阿波舞六十餘年前以「商店街振興」為目的，由一群想讓商店街恢復活力的有志青年發起，其獨特魅力在於以狹窄的商店街為舞台；阿波舞團今日將到雲林縣北港朝天宮、明天在台北市松山慈祐宮演出。

台日民俗交流 爆棚民眾超嗨

行政院副院長鄭文燦、桃園市副市長蘇俊賓等人昨晚到場，一起歡迎東京都杉並區長岸本聰子及高圓寺阿波舞團隊百名舞者，兩人都認為，阿波舞團應邀於中壢仁海宮媽祖文化祭來台，與桃園在地團隊輪番演出，包括文揚龍獅團、吉古拉藝術團、鍾藝劇團、藝想台灣劇團等，是難得一見的台日民俗交流。

平鎮義民廟主委范振修表示，配合此一難得的展演，廟方邀請義民社區千歲打鼓團參演；中壢仁海宮董事長王介禧說，歡慶一九八週年媽祖文化祭，昨早車隊遶境，下午到晚上安排阿波舞團踩街展演，本地融合傳統戲曲、特技雜耍與陣頭演出時，改坐在觀眾席的阿波舞者目不轉睛地觀看和拍照。

不過，周姓退休國小音樂老師反映，義民廟是紀念客家抗日英雄所建，如今安排日本團體在廟前表演，深感不妥；廟方回應，希望民眾以開放心胸看待台日交流表演，不要糾結在歷史情結裡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法